Стало известно, кто лично позвал эсэсовца в парламент Канады Посольство России: премьер Канады Трюдо лично позвал эсэсовца Хунку в парламент

Фото: AP/ТАСС

Ярослав Хунка

Офис канадского премьер-министра Джастина Трюдо лично пригласил эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько) выступить в парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского, заявила пресс-служба посольства России в Оттаве. Там отметили, что это официальная информация.

Официально — преступника СС (Гунько. — NEWS.ru) в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо, — подчеркнули дипломаты.

В конце сентября 2023 года в парламенте Канады состоялось выступление Зеленского. В числе прочих на мероприятии присутствовал 98-летний Ярослав Хунка, которого пригласили как ветерана Второй мировой войны в честь приезда украинской делегации. В результате Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и депутаты приветствовали ветерана нацистского движения аплодисментами.

Посол России в Канаде Олег Степанов тогда заметил, что приглашением Гунько в парламент власти преступили как моральные, так и правовые нормы. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в свою очередь потребовал проработать обращение к властям Канады и в Интерпол по вопросу выдачи бывшего военнослужащего дивизии СС «Галиция». По словам министра, Гунько подлежит публичному суду как военный преступник.