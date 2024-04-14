Стало известно, кто дал отпор напавшему на ТЦ в Сиднее преступнику Посольство: кричавший «отойди» преступнику в сиднейском ТЦ оказался украинцем

Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

Русскоговорящий мужчина, который дал отпор напавшему на сиднейский ТЦ преступнику и кричал «отойди», оказался украинцем, сообщила пресс-служба российского посольства в Австралии РБК. По крайней мере, так утверждают австралийские СМИ.

По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем, — заявили в ведомстве.

При этом в дипмиссии добавили, что личность мужчины неизвестна. В ходе полицейского расследования может появиться дополнительная информация.

Ранее сообщалось, что напавший на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в Сиднее убил дочь австралийского мультимиллионера Джона Синглтона. Погибшей Дон Синглтон было 25 лет, она была старшей дочерью магната от брака Синглтона с адвокатом Джули Мартин, его шестой женой.

Произошедшее назвали самым смертоносным актом массового насилия в Австралии за последние восемь лет. Известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, еще несколько пострадали. Преступнику также удалось порезать ножом девятимесячного ребенка. Нападавшего ликвидировали приехавшие на место происшествия полицейские.