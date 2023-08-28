Стало известно, кто будет представлять Россию на саммите G20 в Индии Канцелярия Моди: Россию на саммите G20 в Индии может представить Лавров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россию на саммите лидеров G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщила канцелярия премьера Индии Нарендры Моди. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин не сможет принять участие в мероприятии, передает РИА Новости.

Президент (России Владимир) Путин сообщил о невозможности принять участие в саммите G20 в Нью-Дели 9-10 сентября и сообщил, что Россию будет представлять министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин не поедет на саммит G20 в Индию в сентябре. При этом, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, готовится встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, обвинив их «в незаконной депортации населения (детей)» с территории Украины.