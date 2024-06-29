Стало известно количество заболевших mpox в мае ВОЗ: минимум 646 случаев оспы обезьян зафиксировано по всему миру в мае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не менее 646 случаев болезни mpox (оспы обезьян) было зафиксировано в мае 2024 года по всему миру, следует из информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно обнародованным данным, за месяц по причине заболевания погибли 15 человек.

С 1 по 31 мая текущего года в 26 странах выявили 646 новых случаев mpox, что на 2,3% меньше, чем в апреле. Больше всего заболевших в течение мая было зарегистрировано в трех регионах ВОЗ — Африканском (43,5% всех случаев заражения), Европейском (21,8%) и Американском (20,4%), — отметили в ВОЗ.

В Африке больше всего случаев выявили в Демократической Республике Конго. Там в мае зарегистрировали 377 инфицированных, подчеркнули в организации.

Министерство здравоохранения ЮАР ранее зафиксировало случай смерти от mpox — редкого вирусного заболевания. По словам главы ведомства Джо Паахлы, жертвой оспы обезьян стал 37-летний мужчина, специалисты диагностировали у него данное заболевание в мае. Помимо него, в больнице столичной провинции Гаутенг находились еще четыре пациента с этим вирусом.

До этого Всемирная организация здравоохранения объявила о первом случае смерти человека от птичьего гриппа. Он был зафиксирован в Мексике. По данным пресс-службы организации, 59-летний мужчина скончался от птичьего гриппа штамма А, до острого проявления симптомов он три недели был прикован к постели по другим причинам.