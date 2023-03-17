Стало известно, кого задержали в Польше по подозрению в шпионаже для России Rzeczpospolita: россиян нет среди девяти задержанных в Польше подозреваемых в шпионаже

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Среди задержанных в Польше девяти человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России, нет россиян, сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на источник. По данным издания, все задержанные — граждане Украины и Белоруссии.

Люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Вероятно, поэтому были завербованы представители других национальностей, — сказал источник.

О задержаниях стало известно накануне. По данными польской стороны, подозреваемые готовили диверсии на железной дороге с целью парализовать оказание военной помощи Украине. Кроме того, по словам министра, они вели пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию отношений Варшавы с Киевом и странами НАТО.

Шесть человек отправлены судом под арест, еще с тремя проводятся следственные мероприятия. По утверждению главы МВД, имеются подтверждения тому, что эти люди получали плату от российских спецслужб.

В начале марта журналисту в Словакии дали три года лишения свободы за шпионаж в пользу России. Суд назначил условный срок, штраф в размере €15 тысяч и конфискацию имущества на тысячу евро.