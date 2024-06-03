Стало известно, кого США отправят на конференцию по Украине в Швейцарию Белый дом: Камала Харрис примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

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Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, заявили в пресс-службе Белого дома. Отмечается, что ее будет сопровождать советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн, Швейцария, для участия в саммите по миру на Украине. <...> Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту и будет представлять Соединенные Штаты на саммите, — сказано в публикации.

В публикации отмечается, что Харрис на мероприятии подтвердит «поддержку народа Украины в его защите от продолжающейся российской агрессии». Кроме того, участие США подчеркнет приверженность Белого дома к обеспечению «справедливого и прочного мира», основанного на территориальной целостности, а также принципах Устава ООН.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что президент США Джо Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию. Эксперт отметил, что американский лидер приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в Вашингтон перед началом украинского саммита. Он назвал это решение президента сенсацией.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Как заявлял первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, мероприятие не имеет перспектив без участия в нем России. Дипломат призвал учитывать позицию Москвы по конфликту.