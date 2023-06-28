Стало известно, когда возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой Захарова: регулярное прямое авиасообщение с Кубой возобновится с 1 июля

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Куба

Регулярное прямое авиасообщение с Кубой возобновится с 1 июля, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, трансляцию которого вело внешнедипломатическое ведомство. Она отметила, что рейсы будет осуществлять авиакомпания «Россия».

Ну и важная новость, думаю, радостная, для тех, кто любит путешествовать и, тем более, любит Кубу. <...> С 1 июля возобновляется регулярное прямое авиасообщение с Кубой, — заявила Захарова.

В середине июня президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что отношения России и Кубы будут развиваться. Во время встречи с премьер-министром республики Мануэлем Марреро Крусом он пообещал, что Москва поможет Гаване бороться с незаконными западными санкциями.

В конце мая Путин признался, что лично принял решение возобновить авиасообщение с Грузией. По его словам, таким образом он решил поддержать оба государства в период отпусков, а также людей, стремящихся выстроить доброжелательные отношения между Москвой и Тбилиси. Путин подчеркнул, что РФ будет и дальше предпринимать шаги по улучшению отношений с Грузией.