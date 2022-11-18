Стало известно, когда страны G7 объявят о ценовом пределе для нефти из РФ Bloomberg: страны G7 объявят об уровне ценового потолка для российской нефти 23 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цистерны с нефтью

Страны G7 планируют объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть, 23 ноября, пишет Bloomberg. По информации агентства, офис президента США Джо Байдена сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов ЕС, которую планируют провести на следующей неделе.

Отмечается, что если послы Евросоюза поддержат предложение Белого дома, то введение ограничения состоится вечером 23 ноября. При этом, некоторые источники сообщают, что дата введения лимита может измениться.

Как сообщает агентство, ранее между США и ЕС ходили толки о введении лимита в диапазоне 40-$60 за баррель. При этой цене Россия не сможет зарабатывать на продаже нефти, так как издержки на добычу сырья будут выше цены при продаже. Bloomberg, ссылаясь на двух собеседников, уточняет, что предложенная сумма может оказаться выше предполагаемых значений.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, что потолок цен на нефть представляет собой юридически оформленные исключения из шестого пакета санкций ЕС против России. По его словам, речь идет о механизме, призванном снизить доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов за пределами государств G7 и Евросоюза.