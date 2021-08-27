Стало известно, когда США передадут управление аэропортом Кабула талибам

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что управление аэропортом Кабула будет передано талибам после ухода американских войск из Афганистана, сообщает РИА Новости.
Так он
После нашего ухода мы передадим аэропорт назад людям Афганистана. Так что не нам решать, — подчеркнул Прайс.
Он добавил, что в Госдепе обсуждают и возможность продолжения дипломатического присутствия США в Афганистане. По его словам, на первом месте стоит безопасность персонала посольства.
Решение ещё не принято, но мы активно обсуждаем это с международными партнёрами, — отметил представитель Госдепа.
Ранее стало известно, что талибы попросили Белый дом сохранить присутствие в Афганистане дипломатов после вывода из страны военных США. Если переговоры по этой теме между талибами и американцами закончатся успешно, то Госдепу придётся повторно открывать посольство в Кабуле.