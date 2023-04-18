Стало известно, когда SpaceX попытается запустить ракету Starship Компания SpaceX новую попытку испытать ракету Starship предпримет 20 апреля

Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания SpaceX новую попытку испытать сверхтяжелую ракету Starship предпримет 20 апреля, сообщила в Twitter компания. Прежде как минимум семь испытаний этой ракеты завершились взрывом корабля или ускорителя.

Команды работают с расчетом на четверг, 20 апреля, в качестве даты первого теста корабля Starship и сверхтяжелой ракеты, — рассказали в SpaceX.

Ракета должна была стартовать 17 апреля со стартовой площадки в Техасе. Ей предстояло достигнуть орбиту Земли и затем упасть в Тихий океан в районе Гавайев. Первая ступень ракеты-носителя корабля Super Heavy вскоре после старта должна была приводниться в Мексиканском заливе. Испытания отменили по техническим причинам.

До пуска владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что один из клапанов давления двигателя корабля не работает, и это может стать причиной отмены старта. Позже это и произошло. Создатели Starship прежде сообщили, что конструкция ракеты станет многоразовой.

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