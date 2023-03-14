Стало известно, когда Совбез ООН обсудит ситуацию на Украине Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 17 марта

Фото: Lev Radin/Global Look Press

Совет Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН уже на этой неделе обсудит ситуацию на Украине, заявил на заседании Совбеза организации политкоординатор постпредства страны Сергей Дворник. По его словам, обсуждение, которое состоится 17 марта, было запрошено давно, однако встрече предшествовала подготовка.

В пятницу [17 марта] мы соберемся, чтобы обсудить ситуацию «на земле». Это заседание было запрошено давно, чтобы было время подготовиться, — сказал Дворник.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила на 14 марта проведение заседания Совета безопасности международной организации. Темами заседания должны стать русофобия и кризис на Украине.

После этого политкоординатор постпредства Великобритании в ООН Фергус Экерсли начал говорить на русском языке в ходе заседания Совета Безопасности. В своей речи он заявил, что подданные королевства не являются русофобами и напомнил, как две страны сражались бок-о-бок в двух мировых войнах.