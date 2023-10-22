Стало известно, когда состоится встреча глав МИД в рамках форума «3+3» Встреча глав МИД в рамках форума «3+3» состоится 23 октября

Министры иностранных дел проведут встречу в рамках форума «3+3» в Тегеране 23 октября, сообщает агентство IRNA. В переговорах примут участие главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

По информации агентства, министры обсудят последние события на Южном Кавказе, а также вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности. Основной темой при это станут мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Соответствующую информацию ТАСС подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с помощником заместителя госсекретаря США в бюро Госдепа по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком. Они обсудили обеспечение мира и стабильности в регионе, а также обменялись мнениями о способах нормализации отношений между Баку и Ереваном.