Стало известно, когда Си Цзиньпин должен посетить Россию Посол России в Китае: Си Цзиньпин может посетить Москву весной 2023 года

Фото: Zabur Karuru/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин должен посетить Россию с официальным визитом по окончании сессии китайского парламента, заявил посол РФ Игорь Моргулов. По его словам, это может произойти уже весной 2023 года, передает РИА Новости.

В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны, — сказал Моргулов.

Он подчеркнул, что основной движущей силой в российско-китайских отношениях являются именно переговоры на высшем уровне. Так, посол напомнил, что главным политическим событием 2022 года стал визит президента РФ Владимира Путина в Китай по случаю открытия зимних Олимпийских игр. Именно тогда состоялась первая его встреча с Си Цзиньпином после объявления пандемии коронавируса.

На саммите «Большой двадцатки» глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Китай не поддерживает исключение РФ из G20 и других международных площадок.

Си Цзиньпин на саммите G20 призвал противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и их использованию в качестве оружия. Он также рекомендовал другим странам отказаться от политики односторонних санкций и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.