Стало известно, когда россияне смогут полететь на Кубу и в Венесуэлу АТОР: прямое ависообщение России с Кубой и Венесуэлой возобновится с 1 октября

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С 1 октября Куба и Венесуэла восстановят прямое авиасообщение с Россией, говорится на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР). Отмечается, что перелеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Для перевозок задействуют Boeing—777.

Согласно текущим планам, на Кубу, на самый популярный курорт острова, в Варадеро, мы начнем летать с 1 октября из Шереметьево на бортах Boeing 777-300 авиакомпании Nordwind. Вылеты в октябре по субботам, вторникам и четвергам, 3 раза в неделю. Далее, с 30 октября, добавляем еще 1 рейс по воскресеньям, и переходим на график 4 раза в неделю, — говорится в сообщении АТОР.

Кроме того, Nordwind будет летать и на островной курорт Кубы Кайо-Кайо. Полеты запустят со 2 октября. Они будут производиться на Boeing 777-200 ER с плавающей частотой 1-3 раза в неделю.

Также полеты на пляжный курорт Венесуэлы, на остров Маргариту возобновятся с 1 октября. Вылеты из москвы будут осуществляться на тех же Boeing 777-200 ER. Самолеты в Венесуэлу будут летать два раза в неделю, по средам и субботам. А к началу ноября частота рейсов вырастет до четырех в неделю — они будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия и Таиланд прорабатывают возможность возобновить прямое авиасообщение. В ведомстве напомнили, что правительство Таиланда одобрило включение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в число препаратов, прививка которыми дает возможность въехать в страну без прохождения карантина. Также в ведомстве добавили, что указанные шаги поспособствуют возобновлению туристических обменов.