Названа дата выхода России из Договора по открытому небу

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Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Россия уведомила всех участников о своём решении покинуть договор спустя шесть месяцев после направления уведомления. Также об этом проинформированы и государства-депозитарии ДОН. Им нужно будет созвать конференцию участников ДОН для обсуждения последствий выхода России.

Россия, несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов, на протяжении долгих лет не только вносила наибольший вклад в достижение целей Договора, но и делала всё возможное для его сохранения, — напомнили в МИД России.

Российская сторона подчеркнула, что вся ответственность за развал ДОН лежит на США.

Договор по открытому небу был учреждён в 1992 году. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из Договора. В января 2021 года РФ также заявила о выходе. Договор о денонсации Договора президент Владимир Путин подписал 7 июня.