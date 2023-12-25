Стало известно, когда Россия начнет поставлять свинину в Китай Россельхознадзор: поставки российской свинины в Китай могут начаться в январе

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Поставки российской свинины в Китай ожидаются в середине января, сообщил Россельхознадзор. Ведомство уточнило, что, как правило, они начинаются спустя месяц после подписания протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях. Известно, что соответствующий документ был согласован 19 декабря, передает ТАСС.

Указанный протокол был подписан 19 декабря 2023 года в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Согласно договоренностям, достигнутым с китайской стороной, начало поставок российской свинины в Китай ожидается через месяц от даты подписания протокола, — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что за прошедшие месяцы ведомство проделало значительную работу. В частности, были согласованы требования Китая, касающиеся контроля за африканской чумой свиней, заполнены вопросники и проведены различные лабораторные анализы.

Россия тем временем приняла вторую партию яиц из Азербайджана. Из республики в РФ было завезено 18 тонн продукта (306 тысяч штук). Первая партия пищевого яйца была ввезена в РФ из Азербайджана в середине декабря, объем поставки составил 612 тысяч штук. Тогда же Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух-трех недель ожидаются поставки из Турции.