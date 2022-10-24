Стало известно, когда пройдет встреча Баку и Еревана по делимитации границы Заседание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы пройдет в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граница Армении с Азербайджаном

Третье заседание комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы пройдет в Брюсселе в начале ноября, сообщили «Интерфаксу» в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Комиссии будут возглавлять вице-премьеры Азербайджана и Армении — Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

Третье заседание государственных комиссий по делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном состоится в течение первой недели ноября в Брюсселе, — сообщили в офисе.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан — Армения — Франция — Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил Байрамов во время трехсторонних переговоров в Астане с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе Совета глав стран СНГ в Астане пригласил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу в РФ. Он подчеркнул, что Москва всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.