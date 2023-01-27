Стало известно, когда Пакистан получит российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пакистан приступит к закупкам сырой нефти из России в апреле после согласования всех коммерческих условий, включая оплату в пакистанской национальной валюте, сообщил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик. По его словам, Пакистан начал составление целостного плана энергетической безопасности, включающего импорт сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других видов топлива из РФ, передает газета News International.

В марте будут согласованы все коммерческие условия соглашения с Россией, после чего в апреле в Пакистан начнет поступать российская дешевая сырая нефть. Это будет выгодно обеим странам, — заявил госминистр.

Малик добавил, что эти поставки по доступным ценам, вероятно, повысят энергетическую безопасность Пакистана, соглашение с Россией позволит закрыть до 35% своих потребностей в сырой нефти.

При этом объемы поставок российской нефти в Пакистан не будут превышать 100–200 тысяч баррелей в сутки из-за существенного влияния англоязычных стран, заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, в связи с последними заявлениями Индии относительно потолка цен на российскую нефть Россия просто вынуждена искать новых покупателей в данном регионе.