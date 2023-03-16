Стало известно, когда ожидается наступление Украины Politico: наступление Украины на фронте ожидается в мае

Фото: МО Украины

Наступление Украины ожидается в конце весны, сообщает американская газета Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, Киев еще не определился со стратегией, однако рассматривает два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезая сухопутный мост на полуостров.

Издание пишет, что первый вариант нереалистичен, так как российские военные укрепили оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для успешной операции. Поэтому, считают американские чиновники, атака на сухопутный мост в Крым более вероятна.

Ранее член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта, но все их атаки пресекаются. По его словам, действия украинских войск нелогичны, Киев просто «бросает людей на убой».

По мнению Рогова, планируемое Киевом наступление в Запорожской области может стать фатальным как для ВСУ, так и для режима Зеленского в целом. Он также отметил, что обстановка в регионе сохраняется стабильно напряженная.