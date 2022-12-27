Стало известно, когда откроется наземная граница между Россией и Китаем Генконсульство РФ: наземная граница между Россией и Китаем откроется в начале 2023 года

Фото: Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

Движение по наземной границе между Россией и Китаем для пассажиров будет запущено в тестовом режиме в начале 2023 года, сообщила ТАСС пресс-служба генерального консульства РФ в Харбине. Как пояснил источник, первоначально движение запустят на одном из погранпереходов, но на каком именно, он не уточнил. Ранее наземная граница была на долгое время закрыта в связи с коронавирусными ограничениями в Китае.

Исходим из того, что этот процесс будет поэтапным: в начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы, постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей, будет открыто пассажирское сообщение, возможно, сначала в тестовом режиме через один из российско-китайских погранпереходов, — пояснили в консульстве.

В диппредставительстве добавили, что приграничные китайские власти уже прорабатывают вопрос открытия границы.

Ранее МИД КНР сообщил, что власти Китая в связи с запланированным ослаблением коронавирусных мер собираются упростить выдачу учебных, деловых и гостевых виз. Оптимизировать их выдачу начнут с 8 января 2023 года. О том, как именно это будет реализовано, в сообщении не говорится.

Кроме этого, в сообщении говорится, что лица, прибывающие в Китай, должны пройти тест на коронавирус за 48 часов до отъезда. В случае отрицательного результата они смогут приехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве за границей. Если результат будет положительный, то нужно будет дождаться отрицательного показателя.