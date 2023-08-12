Стало известно, когда могут встретиться Путии и Эрдоган A habr: встреча президентов Турции и России может состояться в конце августа

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября, сообщил турецкий телеканал A haber со ссылкой на своего корреспондента в пуле администрации турецкого лидера. По его данным, Эрдоган по-прежнему ожидает приезда российского президента в Турцию.

По данным канала, также не исключена поездка Эрдогана в случае, если Путин не прибудет в Турцию.

Ранее о предстоящей встрече с Эрдоганом рассказал сам Путин. По словам президента, он договорился с коллегой, что переговоры состоятся. Глава государства уточнил, что планировал побеседовать с Эрдоганом еще до выборов президента в Турции. Позднее было принято решение перенести встречу, чтобы избежать спекуляций на эту тему.

Газета Hürriyet отмечала, что президенты России и Турции во время ближайшей встречи обсудят вопрос возможного продления зерновой сделки. По данным журналистов, также стороны планируют поговорить о перспективах торговых отношений.

Кроме этого, лидеры двух государств могут поговорить об отношениях между Арменией и Азербайджаном, о проекте Зангезурского коридора, а также о сирийском вопросе, утверждают журналисты.

Источник в канцелярии Эрдогана рассказал, что тот в очередной раз предложит Путину свои услуги в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, турецкий президент единственный пользуется искренним доверием президентов РФ и Украины.