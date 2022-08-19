Стало известно, когда делегация МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС Постпред России Ульянов: визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может пройти в начале сентября

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на брифинге. Он уточнил, что этому могут помешать только «посторонние факты», передает РИА Новости.

Прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может идти о первых числах сентября, если опять не возникнут посторонние факторы, имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ, — сказал Ульянов.

По его словам, работа по организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС активизировалась, но о деталях говорить рано. Он подчеркнул, что в данном случае главное — это обеспечить безопасный маршрут для международных чиновников.

Сейчас преждевременно высказываться о деталях возможной ожидаемой поездки. С нашей точки зрения, главное в данном случае — это соображения безопасности. Под артиллерийские обстрелы по пути на станции посылать международных чиновников совершенно недопустимо. Оптимально было бы избрать наиболее безопасный маршрут, и какой-либо связи с суверенитетом, территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет чисто технический мандат. Маршрут следования миссии на ЗАЭС никак суверенитет Украины не затрагивает, — сказал Ульянов.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что обязательным условием для посещения объекта комиссией МАГАТЭ является прекращение огня со стороны Украины по Запорожской атомной электростанции. В ином случае делегация не сможет попасть на станцию из-за грозящей ей опасности.