Стало известно, когда Израиль определится с ответом на атаку Ирана Лернер: Израиль примет решение об ответе Ирану в ближайшие дни

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Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер сообщил, что правительство страны определится с конкретным видом ответа на атаку Ирана по своей территории в понедельник или в ближайшие дни, передает телеканал ABC News. Чиновник отметил, что правительству представлен «широкий спектр вариантов» реакции на нападение Ирана.

Питер Лернер уточнил, что между «нанесением ответного удара или его отсутствием» есть огромное количество сценариев. Он также посоветовал не относиться легкомысленно к тому, что атака Ирана не нанесла заметного ущерба Израилю.

Мы не должны недооценивать действия Ирана только потому, что нам удалось перехватить его оружие, — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Иранские официальные лица не разглашают полный список использованного при атаке на Израиль вооружения, но некоторые данные стали доступны изданию Middle East Eye. По словам американского эксперта по вооружению Джеффри Льюиса, скорее всего, Тегеран использовал барражирующие боеприпасы «Шахед-136», которые несут около 20 кг взрывчатки.

Американские военные уничтожили более 80 БПЛА и не менее шести баллистических ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена, сообщало Центральное командование ВС США.

Иран после атаки на Израиль должен подвергнуться «болезненным санкциям», заявляло Министерство иностранных дел еврейского государства. Ведомство также призвало внести Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций.