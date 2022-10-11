Стало известно, когда Эрдоган может встретиться с Путиным France-Presse: Встреча Эрдогана и Путина может состояться 12 октября в Астане

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 12 октября, передает агентство France-Presse со ссылкой на турецкого чиновника. Эрдоган ранее сообщал, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие «три-четыре дня».

12 октября в Астане на региональном саммите президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, — передает агентство.

До этого председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией по ситуации на Украине может стать Стамбул. Он пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной. По его словам, их приостановка была предсказуема, однако диалог «в тот или иной момент», по всей вероятности, возобновится.