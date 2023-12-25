Стало известно, когда Алиев приедет в Петербург Sputnik Азербайджан: Алиев приедет в Петербург 26 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приедет в Санкт-Петербург 26 декабря, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на азербайджанские СМИ. Глава республики прибудет в Россию для участия в неформальном саммите СНГ.

Как ожидается, Алиев приедет в Петербург вслед за премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тот посетит город на Неве 25 декабря, чтобы принять участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Алиев прибудет в Россию на следующий день.

Алиев и Пашинян встретятся на полях неформального саммита СНГ в Петербурге впервые после осенних событий в Карабахе. В последний раз лидеры Азербайджана и Армении встречались 15 июля в Брюсселе.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего совета ЕЭАС. На мероприятии планируется подписание ряда важных документов, в том числе Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года.