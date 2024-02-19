80-летнюю туристку с Альцгеймером изнасиловали на Багамах

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На Багамских островах 61-летний мужчина изнасиловал 80-летнеюю туристку из Канады, страдающую от болезни Альцеймера, передает Kawartha 411. По данным издания, злоумышленнику, согласно законам страны, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Пенсионерка вместе с сестрой приехала на курорт в январе. В один из дней отпуска женщины поднимались в лифте, вместе с ними ехал мужчина. Когда двери открылись на нужном этаже, сестра пенсионерки вышла, и двери за ней внезапно закрылись, а после пожилая туристка, по данным издания, куда-то исчезла.

Сначала женщина искала сестру самостоятельно, потом рассказала обо всем другим постояльцам гостиницы и ее сотрудникам. Обнаружилась пропавшая только спустя полчаса — она стояла полуобнаженная с трусами в руке. Подозреваемого задержали «по горячим следам», он может провести в тюрьме остаток своих дней.

Ранее МИД России обратился к гражданам страны с предупреждением об опасности отдыха в Абхазии в связи с тем, что на свободу вышел житель республики Эдгар Абухба, отбывавший наказание за изнасилование и ограбление россиянки. Дипломаты признались, что с недоумением восприняли информацию об освобождении насильника.