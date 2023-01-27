Стало известно, какого боевого оснащения лишатся танки Abrams для Украины Politico: США поставят Украине танки Abrams без особой брони на основе урана

Фото: Global Look Press/© U.S. Marines

Танки M1 Abrams, усовершенствованную версию которых Вашингтон планирует направить Киеву, не будут иметь в своем составе секретного броневого сплава. Об этом стало известно изданию Politico. Ранее упоминалось о том, что экспортная версия боевой машины отправиться на Украину без определенных дополнительного оборудования, повышающего его боевую мощь.

По информации издания, политика США запрещает экспорт танков Abrams, защищенных броней на основе обедненного урана. Такой сплав считается секретным и в случае продажи за рубеж его заменяют другими броневыми конструкциями.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в настоящее время США не имеют в наличии в своем арсенале дополнительных танков Abrams модификации M1A2 для их отправки на Украину. Она пояснила, что процесс передачи займет несколько месяцев, так как эти танки нужно будет закупить у производителей.

В свою очередь министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что ее страна передаст Украине четыре находящихся на балансе Минобороны танка Leopard 2. Она заявила, что технику направят Киеву в ближайшие недели. Также страна отправит на Украину специалистов, которые помогут военным освоить управление боевыми машинами.

Также предоставить свои танки Украине готовы Испания, Норвегия, Португалия, Польша, Финляндия, Германия, Нидерланды.