Названа модель надводных дронов, которыми ВСУ атакуют российские корабли «Военно-политическая аналитика»: ВСУ применяют против России надводные дроны Magura V5

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Вооруженные силы Украины применяют против кораблей ВМФ России морские дроны второго поколения Magura V5, сообщает Telegram-канал «Военно-политическая аналитика». Отмечается, что атаки такими дронами начались летом 2022 года, и с тех пор они усовершенствовались.

Канал со ссылкой на западные СМИ утверждает, что БПА последних моделей имеют увеличенную дальность действия, что показали атаки на разведывательные корабли ВМФ РФ «Иван Хурс» и «Приазовье» в мае и июне 2023 года.

Беспилотник Magura V5 оснащен оптико-электронной системой, а также антеннами Star Link. Последняя версия этого дрона имеет размер 5,5 метров в длину и полтора метра в ширину с полезной нагрузкой 320 кг. Он способен достигать скорости 42 узла, с дальностью хода до 833 км.

Управляется дрон через сетевую радиостанцию с антенным ретранслятором или посредством спутниковой связи.

25 июля Министерство обороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать морскими дронами патрульный корабль «Сергей Котов» ВМФ РФ в акватории Черного моря. По данным ведомства, атака украинских военных оказалась безуспешной, БПА были уничтожены. Инцидент произошел в 370 км к юго-западу от Севастополя.