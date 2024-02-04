Стало известно, какие темы поднимут турецкие власти во время визита Путина Глава МИД Турции: Анкара хочет обсудить газовый вопрос во время визита Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Власти Турции рассчитывают, что во время визита президента РФ Владимира Путина в страну им удастся обсудить газовый вопрос, заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber. Кроме того, Анкара планирует затронуть такие темы, как проект атомной электростанции «Аккую», сирийский вопрос и ситуацию в секторе Газа.

Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС «Аккую» — большой двусторонний проект. <...> Эту тему (сирийский вопрос. — NEWS.ru) всегда держит в повестке наш президент. Конечно же, будет обсуждена ситуация в Газе, — сообщил Фидан.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно объявит дату визита президента в Турцию. По его словам, в ходе поездки глава государства намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние вопросы.

Представитель Кремля добавил, что главы России и Турции намерены также затронуть темы региональной повестки и ситуацию на Украине. Как подчеркнул Песков, несмотря на давление со стороны Запада из-за отношений с Россией, турецкое государство сохраняет свою суверенность.