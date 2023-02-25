В Нидерландах раскрыли содержание десятого пакета санкций против России МИД Нидерландов: Евросоюз ввел санкции против 121 физического и юридического лица из РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евросоюз ввел санкции против 121 физического и юридического лица из России, сообщил в Twitter глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. По его словам, вместе с этим были утверждены дополнительные ограничения на экспорт товаров из РФ.

Максимальное давление на Россию с помощью санкций по-прежнему имеет решающее значение. Поэтому мы приветствуем десятый санкционный пакет ЕС, который включает запреты на экспорт и списки 121 юридического и физического лица, — написал Хукстра.

Он добавил, что санкции будут введены против производителей оружия, пособников уклонения от рестрикций, а также лиц, которые были ответственны за «депортацию» детей из Украины.

24 февраля сообщалось, что послы стран — членов Евросоюза в третий раз не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России. Ограничения должны были вступить в силу в этот же день. По данным агентства, пакет заблокировала Польша. Позднее представительство Швеции уточнило, что санкции все же были утверждены. На данный момент они еще не обнародованы.

Как стало известно ранее, новый пакет предполагает занесение в черный список 62 человек и 28 организаций, в том числе трех банков — Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка. Также ограничения предполагались в отношении Фонда национального благосостояния, медиагрупп «Патриот» и «Россия сегодня», «Общероссийского народного фронта».