Стало известно, какие проблемы существуют в российском ВПК Полковник Тимошенко: в России не наращивается военно-промышленный комплекс

Фото: kremlin.ru

Сотрудники в цехе тульского машиностроительного завода

Российский ВПК и оборонное производство сталкиваются с проблемой нехватки мер по защите оборонных предприятий от банкротства и недостатком ремонтных заводов, заявил NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, сейчас в России не происходит наращивания военно-промышленного комплекса, несмотря на события на Украине и растущую угрозу со стороны НАТО. Он отметил, что за счет напряженной работы увеличился выпуск техники и вооружений, но умножения ресурсов армии при этом не наблюдается.

К примеру, есть переход от двухсменного к трехсменному производству, но при этом парк техники не увеличивается. Это происходит, потому что 30 лет давалась неправильная оценка нашим европейским контрпартнерам, — отметил Тимошенко.

Полковник считает, что для наращивания ВПК нужно изъять специализированные заводы из собственности частных лиц и организаций и передать их государству. Также он говорит, что страна нуждается в большем количестве специалистов, которые умели бы работать руками на конвейере.

Колледжей в сфере машиностроения и инженерных вузов мало. Спохватились последний год, но, чтобы получить квалифицированного инженера, после диплома ему надо отработать минимум пять лет, а то и больше, — сказал Тимошенко.

По прогнозам Тимошенко, на то, чтобы исправить ситуацию и начать наращивание военно-промышленного комплекса, России понадобится по крайней мере несколько лет.

Напомню, одним из толчков к событиям 1917 года было то, что российской армии было нужно вооружение, а производили его частные заводы, отказывавшиеся работать за деньги, которые им предлагал император. Большевики решили это только к 1940-му. У нас нет разрухи, которая была тогда, поэтому думаю процесс займет пять займет, — предположил Тимошенко.

Ранее президент Чехии, генерал Петр Павел 22 ноября заявил, что Россия остается главной угрозой для ЕС и призвал готовиться к конфликту высокой интенсивности. Он отметил, что РФ потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противоборства с Украиной, но страны НАТО все равно считают ее «угрозой номер один». Президент предположил, что после возможной заморозки украинского конфликта у России появится время на восстановление сил — для большой войны с Западом. Он убежден: Москва вернет полную боеспособность и сможет атаковать НАТО через пять — семь лет.