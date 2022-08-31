Стало известно, какая страна способна развалить Евросоюз изнутри Экономист Перепелица: ЕС может развалиться из-за нежелания Польши перейти на евро

Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Предложение Польши позволить странам Евросоюза вернуться к использованию своих национальных валют и нежелание непосредственно Варшавы переходить на евро способны привести к распаду ЕС. Об этом предупредил в интервью агентству ПРАЙМ заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Он также допустил, что толком к развалу Евросоюза могут стать призывы польских политиков в адрес Германии вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории.

Перепелица также добавил, что после карантина в еврозоне усилились партии, ставящие интересы собственных государств выше интересов Евросоюза. В этой связи политика стран стала расходиться с общим направлением сообщества. Эксперт предсказывает, что Польша и Венгрия станут следующими после Великобритании, кто покинет ЕС. В дальнейшем такой процесс может привести к расформированию союза или его переформатированию.

Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что страна настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдавать россиянам визы, кроме гуманитарных. По его словам, необходимо послать сигнал всем россиянам и показать, что их действия в поддержку военной операции недопустимы и преступны.