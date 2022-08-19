Еще одна безвизовая страна откроется для российских туристов АТОР: правительство Чили смягчит правила въезда в страну

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Сантьяго — столица Чили

С 1 сентября правительство Чили смягчит правила въезда в страну для российских туристов, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туристических операторов России (АТОР). Для поездки понадобится только сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР, сделанный за последние 48 часов. Отмечается, что привитым больше не придется заполнять онлайн-форму, а также сдавать ПЦР-тест перед отправлением.

Доказательство вакцинации, полученное в стране происхождения, будет считаться эквивалентным Mobility Pass. Таким образом, привитым не придется заполнять онлайн-форму Travel Affidavit, а также сдавать ПЦР-тест перед отправлением, — говорится в сообщении.

Россиянам напомнили, что для въезда в Чили подходит российский «Спутник V». При этом привиться необходимо двумя компонентами не менее, чем за 14 дней до поездки. Также отмечается, что для туров в Чили сроком до 90 дней виза не понадобится.

Ранее стало известно, что авиакомпания Vietjet Air планирует соединить регулярными рейсами Казахстан и популярный вьетнамский курорт Нячанг. В связи с этим осенью у российских туристов появится новая возможность перелетов во Вьетнам с одной стыковкой. По словам экспертов, ключевую роль в спросе на новый стыковочный маршрут будет играть стоимость перелета во Вьетнам через Казахстан и обратно, которая пока не была объявлена.