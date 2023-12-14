Стало известно, какая африканская страна начнет выдавать РФ преступников Алжир и Россия ратифицировали конвенцию о выдаче преступников

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Государственная дума ратифицировала конвенцию между Россией и Алжиром, согласно которой страны обязуются выдавать друг другу подследственных или осужденных граждан по запросу, сообщается в думской базе. Уточняется, что стороны подписали документ 15 июня в 2023 году в Москве. Конвенция призвана повысить эффективность сотрудничества в области борьбы с преступностью.

Конвенция направлена на более эффективное сотрудничество между двумя странами в области борьбы с преступностью. Согласно документу, стороны «обязуются выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением, влекущим выдачу», — говорится в сообщении.

Ранее Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией, предусматривающее создание и функционирование учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Госдума приняла закон о ратификации соглашения 5 декабря, Совет Федерации одобрил его через пару дней. После этого документ подписал президент России Владимир Путин.