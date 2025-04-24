Стало известно, как землетрясение повлияло на туры в Стамбул Турэксперт Мкртчян заявил, что туристы не отказываются от туров в Стамбул

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Турция, Стамбул

Туристы не аннулируют туры в Стамбул после недавнего землетрясения, рассказал в беседе с «Москвой 24» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Однако, по его словам, продажи все же снизились.

Другое дело, что в таких случаях люди всегда приостанавливают покупки, — объяснил эксперт.

Мкртчян отметил, что продажа туров в Стамбул снизилась на 10-15%.

Ранее координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар сообщил, что некоторые туристы уже начали отменять запланированные поездки в Стамбул, где были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2. Такая ситуация вызвала обеспокоенность среди путешественников. По словам Санджара, многие рассчитывают, что подобная реакция носит лишь временный характер.

До этого на главных улицах турецкого Стамбула после мощного землетрясения образовались пробки. По данным СМИ, в городе наблюдалась паника и суета.