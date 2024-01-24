Стало известно, как Зеленский отреагировал на начало СВО и жил в бункере

Фото: Dankihot/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американский журналист, корреспондент журнала Time Саймон Шустер написал книгу The Showman о президенте Украины Владимире Зеленском. Как украинский лидер встретил начало СВО, где жил и о чем думал?

Где был и что делал Зеленский ночью 24 февраля 2022 года

«В ночь на 24 февраля 2022 года Зеленский находился в своем особняке. В доме было тихо, когда началась бомбардировка. Немецкая овчарка заволновалась, попугай Кеша тоже. Около 04:30 утра беспокойство дошло до спальни президента. Елене Зеленской потребовалось несколько мгновений, чтобы идентифицировать звуки. Она обнаружила мужа в соседней комнате, уже одетого в темно-серый костюм. Растерянный взгляд Елены заставил Зеленского произнести одно слово. „Началось“, — сказал он. До последних часов Зеленский не верил, что это произойдет. Только накануне вечером Елена решила собрать чемодан, но так и не собрала. Она делала уроки с детьми, потом все ужинали и смотрели телевизор. Муж не говорил ничего, что заставило бы ее почувствовать опасность. Часто он скрывал свое беспокойство за шутками и улыбками», — писал Шустер.

Американский биограф отметил, что Елена Зеленская, глядя мужу в глаза, поняла, что дела обстоят гораздо хуже, чем она себе представляла.

«Звонки сыпались на телефон Зеленского, пока кортеж мчался к офису президента. Один из них был от его друга Дениса Монастырского, министра внутренних дел Украины. Монастырский ночевал в своем кабинете, ожидая нападения. Зеленский спросил, какое направление атаки выбрал Кремль. „Все“, — ответил Монастырский. На линии повисло молчание. Затем президент произнес фразу, которая надолго запомнилась Монастырскому: „Бейте их в ответ“», — написал Шустер.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

По словам журналиста, уже к утру 24 февраля некоторые правительственные чиновники Украины сели в машины и сбежали.

«Больше всего дезертиров было в СБУ — Службе безопасности Украины. Западные лидеры предложили Зеленскому помощь в эвакуации. Он поблагодарил, хотя эти предложения показались ему немного обидными, как будто союзники списали его со счетов. Владимир Зеленский пытался свернуть разговор к тому, что нужно Украине, — к оружию — и раздражался, когда в ответ слышал новые вопросы об эвакуации. Около полудня охранники президента получили предупреждение о воздушном ударе, и Зеленский отправился в бункер — сооружение времен холодной войны, похожее на гигантский туннель метро, переоборудованный под офисное здание. Зеленский помнит, как он давал себе наставления. „Они наблюдают. Ты — символ. Ты должен вести себя как глава государства“, — говорил он себе», — пишет Шустер.

Как Зеленский жил в бункере после начала СВО

«Ночь была самым тяжелым временем для Зеленского. Телефон почти не умолкал. „В первые дни я всех будил. Я не имел права спать, пока не узнаю, куда нанесли удар“. Уже в 04:50 утра Зеленский требовал свежих новостей. Лицо президента стало бледным, он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Сотрудники начали беспокоиться. Помощница Зеленского по правовым вопросам вспоминает, что тот напоминал ходячий труп. „Живой человек не может так выглядеть“, — говорила она. В конце концов жизнь в бункере вошла в привычное русло. Первая видеоконференция проходила в семь утра — достаточно времени, чтобы он успел позавтракать — неизменно жареными яйцами», — пишет Шустер.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Американский журналист отметил, что Зеленский и его команда сохранили запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, украинский лидер иногда наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за трапезой.

«В бункере были гантели и скамья для жима лежа, которые Зеленский взял за привычку использовать, часто по ночам. Позже появился стол для пинг-понга, и мало кто мог его победить. Время от времени он приглашал сотрудников посмотреть фильм, чаще что-то из новинок Голливуда. Зеленский больше не мог смотреть советские комедии. „Они меня возмущают“, — говорил он. Вместо веселья и ностальгии, которые эти фильмы вызывали раньше, теперь он чувствовал пустоту. Жена и двое детей Зеленского тем временем жили отдельно в секретном месте. Елена скучала по мужу, но хотела оградить детей от ситуации, особенно когда увидела, как сын Кирилл увлекся военными вопросами. Танцы и игра на фортепиано больше не интересовали его, он хотел заниматься стрельбой и боевыми искусствами. Мальчик начал давать отцу военные советы, предлагая системы вооружений, которые следует приобрести Украине. „Он все изучает... Он разговаривает с телохранителями“, — сказал мне Зеленский с явной гордостью, но Елена хотела вернуть мальчику детство», — добавил Шустер.

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