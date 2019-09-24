https://static.news.ru/photo/21a2bb20-df36-11e9-b508-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию «Квартал 95», пытался лично извиниться перед Рамзаном Кадыровым. Поводом для извинений тогда послужили кадры с главой Чечни в юмористической передаче.

За помощью в организации личной встречи с Кадыровым шоумен обратился к первому замминистра МВД Украины Владимиру Евдокимову. Визит к нему объяснил опасениями за свою жизнь, сообщает « Страна.ua » со ссылкой на источник.

По данным издания, подчинённый Евдокимова Виталий Стрижак организовал встречу Зеленского с посредником — Юрием Ериняком (Молдованом), который имел связи в криминальных кругах. Тот якобы разговаривал с заместителем главы МВД Чечни и с самим главой ведомства, после чего последний переговорил с Зеленским.

Источник издания отмечает, что была достигнута договорённость о личной встрече Кадырова и Зеленского, но последний передумал ехать в Чечню. Конфликт «улаживал» Молдован, чем был недоволен. Спустя некоторое время в центре Киева сгорел автомобиль Зеленского.

Ранее News.ru сообщал, что Зеленский уже устал от президентства. Об этом рассказал его друг, актёр студии «Квартал 95» Евгений Кошевой. По его словам, глава государства хотя и устал от новой для себя работы, но знал, на что шёл, когда заявил об участии в выборах. Встречи Зеленского с Кошевым стали более редкими, поскольку у президента «и так дел хватает», отметил артист.