Стало известно, как Запад хочет решить вопрос ядерного оружия в космосе США и Япония представили резолюцию СБ ООН о запрете ядерного оружия в космосе

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США и Япония подготовили проект резолюции СБ ООН, в рамках которого запрещается размещать ядерное оружие в космосе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя Соединенных Штатов при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд. По ее словам, размещение ядерного оружия в космическом пространстве на орбите Земли несет в себе опасность и недопустимо.

Страны должны придерживаться своих обязательств согласно четвертой статье Договора о космосе. И мы призываем все страны, которые еще не присоединились к этому договору, сделать это незамедлительно, — сказала она.

Она добавила, что Вашингтон и Токио представляют совместный проект о неразмещении ядерного оружия на орбите, в котором прописаны главные обязательства сторон. Кроме того, авторы документа призывают отказаться от любых разработок ядерного оружия и оружия массового уничтожения для дальнейшего размещения в космосе.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия ни в коем случае не должна возвращаться к переговорам по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений с США. Депутат пояснил, что, пока Россия опережает США по этому вопросу, они не решатся на первый глобальный обезоруживающий удар.