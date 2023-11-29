Стало известно, как убили россиянок в Турции SHOT: найденные мертвыми в Турции россиянки были застрелены

Фото: Jebb Harris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Найденные мертвыми в Турции россиянки были застрелены, а их тела перевезены в пригород Бодрума, сообщает Telegram-канал SHOT. В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемого в совершении преступления.

По версии следствия, 42-летняя женщина и ее 15-летняя дочь были застрелены на вилле, которую они снимали в Бодруме. После этого убийца завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и уехал за город. Убитых нашли на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. На телах обнаружены огнестрельные ранения.

Полиция не исключает, что к убийству может быть причастен бывший муж россиянки — гражданин Финляндии. В настоящее время ведутся его активные поиски.

Ранее сообщалось, что в пригороде турецкого Бодрума были обнаружены тела россиянки и ее дочери, обернутые в простыни и перевязанные веревкой. Несколько дней назад они перестали отвечать на сообщения родственников и те отправились к их месту жительства. Там они увидели кровь на диване и заподозрили, что мать и дочь могут быть убиты, после чего обратились в полицию.

По имеющимся данным, погибшая занималась инвестированием в недвижимость, работала риелтором и моделью. Раньше они с дочерью жили в Москве, но потом переехали в Турцию.