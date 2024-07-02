Стало известно, как у туристов из Европы меняются предпочтения Guardian: туристы в Европе из-за экстремальной жары чаще едут в северные страны

Фото: Erwin Scheriau/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аномальная жара вынуждает туристов в Европе выбирать для летнего отдыха страны с более холодным климатом, прежде всего, скандинавские, сообщила газета The Guardian. Речь идет о трех четвертях европейских путешественников (76%), при этом 33,7% воздерживаются от путешествий в места, где возможны «экстремальные погодные явления».

Мы предполагаем, что погодные изменения могут повлиять на сезонные туристические потоки в Европу. Прохладные направления могут набрать большую популярность летом, а весной и осенью путешественники будут выбирать страны Южной Европы, избегая самые жаркие месяцы, — говорится в сообщении.

Турист по имени Дрю Бински из Аризоны, посетивший все страны мира, заявил, что Филиппины являются лучшей страной для путешествия. Мужчина сказал, что это самая красивая страна в мире, очень безопасная и с дружелюбными людьми.