Стало известно, как потребление мяса влияет на глобальное потепление Ученые Европы и Китая рассказали о влиянии потребления мяса на глобальное потепление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выбросы углекислого газа из-за производства и торговли продуктами питания составили от 21% до 39% от всех выбросов CO2, произведенных всеми людьми в мире в 2019 году. К такому выводу пришли ученые Шаньдунского университета Китая, Гронингенского университета Голландии и Бирмингемского университета Англии. С их исследованием ознакомился NEWS.ru.

В 2019 году выбросы во всех глобальных цепочках поставок продовольствия достигли 30% (±9%) от антропогенных выбросов парниковых газов, в основном за счет потребления говядины и молочных продуктов в быстро развивающихся странах, — сказано в исследовании.

Дело в том, что ради создания пастбищ активно вырубаются леса, потребляющие CO2, а для транспортировки задействуется большое количество автомобилей, выделяющих углекислый газ.

Также ранее экологи указывали, что некачественное землепользование тоже приводит к росту выбросов парниковых газов. На некоторых экологических конференциях участникам уже раздают хот-доги с соевыми сосисками, чтобы сократить потребление животных белков. Ежегодно ради еды в мире забивают десятки миллиардов животных.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявлял, что при наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века сменить место жительства придется 30% жителей планеты. Причина — в дефиците питьевой воды, который сложится во многих регионах, если страны мира не снизят свои выбросы CO2 до нуля. США и ЕС планируют достичь этой цели к 2050 году, РФ и КНР — к 2060 году, Индия — к 2070 году. Даже при позитивном сценарии мигрировать придется 10% населения планеты. Другие эксперты также указывают на риски масштабных наводнений из-за таяния ледников и пожаров из-за повышения температуры на Земле.