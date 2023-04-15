Стало известно, как отреагировали союзники США на слив документов Пентагона WP: союзники США безропотно отреагировали на слив документов Пентагона

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Союзники Соединенных Штатов с большим волнением отнеслись к утечке секретных документов Пентагона, однако ограничивать обмен информацией с США не стали, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По их словам, страны дорожат огромными возможностями США в сфере электронного шпионажа, а потому на произошедший инцидент приходится закрывать глаза.

Агентства разведки разберутся с этим. Я не верю, что кто-то может позволить себе действительно прекратить сотрудничество, — рассказал один из европейских чиновников на правах анонимности.

По его мнению, периодические утечки — это плата за качественную работу, которое проделывает Министерство обороны Соединенных Штатов.

Другой европейский чиновник также указал, что США всегда будут важным партнером в области разведки. Третий собеседник WP отметил, что инцидент с утечкой данных может оттолкнуть некоторых партнеров от Вашингтона. При этом данный случай сподвигнет госслужащих усилить защиту секретных данных, добавил он.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к 30 апреля.

По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Дуглас Тейшейра из Норт-Дайтона. Авторы The New York Times счистают, что за каждый секретный документ, опубликованный Тейшейрой, ему будет предъявлено отдельное обвинение. Для него есть риск, что десятилетний срок будет грозить по каждому обвинению.