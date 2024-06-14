Стало известно, как олимпийцы Израиля и Палестины поведут себя в Париже Бах не ожидает конфликтов между спортсменами Израиля и Палестины на ОИ-2024

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсменам Израиля и Палестины на Олимпийских играх в Париже удастся избежать конфликтов. По его словам, которые приводит издание RTE, атлеты обеих стран приедут туда с мирной миссией и уже дали понять, что «привержены олимпийскому духу».

Во время общения оба национальных олимпийских комитета дали нам понять, что они привержены олимпийскому духу, олимпийской миссии взаимопонимания и мира и они приедут в Париж с такими настроениями, — сказал Бах.

Ранее в МОК сообщили, что придерживаются принципа индивидуальной ответственности, согласно которому спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. В организации выступили против дискриминации израильских спортсменов. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал примером предвзятости и несостоятельности заявления МОК на фоне израильско-палестинского конфликта о том, что спортсмены не могут отвечать за действия своих правительств.

Также председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет и лично его глава боятся Игр дружбы, так как они мешают полной изоляции России. Депутат отметил, что МОК называет эти соревнования политической игрой.