Стало известно, как изменятся отношения Пекина и Киева после мата о Ли Хуэй Политолог Корнилов: Китай не изменит свою политику в адрес Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ли Хуэй

Китайцы учтут нецензурное оскорбление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в адрес спецпредставителя КНР Ли Хуэй, но вряд ли они прибегнут к дипломатическому демаршу, заявил NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По его словам, китайская внешняя политика отличается своей дипломатичностью. При этом там уже давно сделали выводы о том, что представляет из себя киевская власть, отметил политолог.

В Китае ожидали от Украины чего-то большего и отношения между странами являются безоблачными в последнее время. Китайцы учтут поведение секретаря СНБО, но не думаю, что они сделают из этого дипломатический демарш, хотя бы потому что китайцам сложно объяснить, что не так со своеобразным прочтением имени Ли Хуэя, а китайская внешняя политика отличается особой дипломатичностью. Но нет сомнений, что в Китае давно сделали выводы о том, что из себя представляет киевская власть и всякие хамы вроде Данилова, — заявил Корнилов.

По его словам, китайские политики отличаются своим здравым и прагматичным подходом. Он отметил, что даже если какой-то из коллег позволил себе хамство, вряд ли это станет определяющим фактором для внешней политики.

Украина и раньше оскорбляла Китай, и я уверен, что китайцы вывод для себя давно сделали. Вообще, украинская политическая элита так воспитана и считает, что с Европой и Западом может так разговаривать, и уже тем более, с Китаем, — сказал политолог.

Ранее Данилов заявил, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой. Его недовольство вызвало заявление китайского дипломата, сделанное после европейского турне, связанного с поиском мирного решения украинского кризиса. Тогда Ли Хуэй допустил, что Пекин может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в Европе, если на них не будет приглашена Россия. Данилов в ответ сделал вид, что не помнит фамилию «какого-то» китайского дипломата, нецензурно ее исковеркав.