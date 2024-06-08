Стало известно, как Исинбаева с флагом России попала на плакат ОИ в Париже Депутат Журова: из россиян-олимпийцев за рубежом больше всего знают Исинбаеву

Фото: kremlin.ru

Елена Исинбаева

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru заявила, что из россиян-олимпийцев за рубежом больше всего знают чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву. Таким образом она прокомментировала появление в Париже рекламы Олимпийских игр 2024 года со спортсменкой. При этом она назвала удивительным тот факт, что на рекламном плакате изображена россиянка, когда на протяжении двух последних лет российских призеров удаляют из всех рекламных роликов.

Сложно сказать, чем французы аргументировали выбор. Заметьте, что последние два года во всех роликах, фильмах, рекламных кампаниях федераций вырезали все победы россиян, будто нас нет, на пьедестал не поднимались. Удивительно, что Елену оставили, — сказала Журова.

По ее словам, если спросить за границей, кто один из самых популярных спортсменов-россиян в летних олимпийских видах спорта, то назовут Исинбаеву. Она подчеркнула, что для России это, вероятнее всего, плюс.

Если появился наш флаг и они это не убрали, я так понимаю, это не надолго, Украина может подать какой-то протест, — подчеркнула Журова.

Ранее сообщалось, что Париже был установлен плакат, рекламирующий Олимпийские игры 2024 года, с изображением чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой и флагом России. Баннер увидел Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене. На фотографии спортсменка изображена спиной, она держит над головой российский флаг.