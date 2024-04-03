Стало известно, как Бразилия ответила на призывы предоставить снаряды Киеву Bloomberg: Бразилия отвергла призывы союзников Украины отправить ей боеприпасы

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Pres

Бразилия отказалась поставить боеприпасы Украине, передает Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников. Агентство не уточняет, когда просьба поступила, какие страны с ней обращались, и когда именно она была отвергнута, лишь добавляет, что переговоры между Японией и Великобританией о закупке боеприпасов также зашли в тупик.

Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева, — говорится в сообщении агентства.

12 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о решении Белого дома передать Украине новый пакет военной помощи на $300 млн. В него вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Салливан отметил, что это стало возможным благодаря контрактам и договоренностям, которых достиг Пентагон для восполнения запасов вооружений ВСУ. Он выразил надежду, что новый пакет сможет помочь Киеву закрыть «насущные потребности».

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что военно-промышленный комплекс Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей ВСУ. По оценке издания, выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.