Стало известно, к чему ведёт падение спроса на газ в промышленности Исследователи Bruegel: падение спроса на газ в промышленности ведёт к увеличению импорта энергозатратных продуктов

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Падение спроса на газ в промышленности ведёт к увеличению импорта энергозатратных продуктов, сообщает EADaily со ссылкой на бельгийский исследовательский центр Bruegel. Отмечается, что, к примеру, импорт аммиака в ЕС в декабре прошлого года достиг €255 млн, хотя год назад не превышал и €39 млн.

Одно из последствий снижения потребления газа в промышленности — это снижение экспорта энергозатратных продуктов и увеличение их импорта, — утверждают эксперты.

Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач считает, что падение спроса на газ приведёт также к снижению качества жизни и краху зелёной повестки. Лучший вариант и для России, и для Европы, по его мнению, — вернуть всё по возможности как было, остановить деградацию отношений и стабилизировать рынки.

По мнению же профессора Университета Льежа Дамиена Эрнста, дорогой газ грозит Европе бунтами и обрушением промышленности.

Исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер ранее сообщил, что значительное сокращение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за проблем с турбиной для газопровода «Северный поток». По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц объективно и уравновешенно реагирует на кризис, пытаясь смягчить эскалацию.