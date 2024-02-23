Стало известно, из-за чего Китай пригрозил Британии жестким ответом Посольство КНР: Китай сделает все для защиты прав своих компаний

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Китай предупредил Британию об ответных мерах и намерении сделать все для защиты прав китайских компаний в случае любого действия, наносящего ущерб интересам КНР, говорится в официальном заявлении посольства страны в Лондоне. Сообщение прозвучало на фоне решения Британии ввести санкции против России, которые, в том числе, затрагивают три китайские компании.

Санкции, введенные британской стороной в отношении соответствующих предприятий, — односторонние действия, абсолютно не обоснованные международным правом, — подчеркнули дипломаты.

В посольстве отметили, что любое действие британской стороны, в результате которого будет нанесен ущерб интересам Китая, будет «пресечено» Китаем. В сообщении также указывается, что Пекин выступает против санкций и готов дать «решительный отпор».

Накануне, 22 февраля, Лондон расширил пакет ограничений в отношении России, в списке добавилось 50 позиций. Одновременно с этим санкции введены и в отношении двух китайских поставщиков электронных компонентов в лице Finder Technology и JUHANG Aviation Technology, а также в отношении производителя двигателей для БПЛА Beijing Micropilot Flight Control Systems.

Ранее сообщалось, что США огласят новые ограничения против РФ 23 февраля. Санкции будут направлены против «более чем 500 целей». По словам заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, такими действиями американское руководство стремится призвать Россию к ответу за спецоперацию на Украине.