Стало известно, где будет виден мощный метеорный шторм В Московском планетарии рассказали, где будет виден мощный метеорный шторм

Метеоритный шторм / Фото Hu Chao/XinHua/Global Look Press

31 мая в 08:15 по московскому времени начнется мощный метеорный шторм: с неба будут падать по 10 метеоров в секунду, сообщили в Московском планетарии. На поток космических объектов смогут посмотреть люди из юго-западной части Европы (Канарские острова), запада Африки, юго-восточной части Северной Америки и северной части Южной Америки. Как сообщает РИАМО, с территории России это космическое явление увидеть будет нельзя.

Ожидаемый метеорный шторм порожден столкновением Земли с пылевыми шлейфами, выброшенными кометой 73P/Швассмана — Вахмана 3 в 1979–1995 годах. Метеорный поток, порожденный этой кометой, получил название «Тау-Геркулиды» (наблюдается с начала прошлого века), — рассказали в планетарии.

Жители Восточного полушария Земли смогут наблюдать метеорный шторм на протяжении нескольких часов. Специалисты отметили, что летом ночи длятся достаточно короткий промежуток времени, поэтому посмотреть на метеоры будет достаточно непросто из-за светлого неба.

Ранее крымский астроном Александр Якушечкин заявил, что интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час ожидает жителей Земли 31 мая. По его словам, лучше всего поток будет виден в Северной Америке и может начаться ближе к восьми утра по московскому времени.