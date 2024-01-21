Стало известно имя выжившего при крушении самолета в Афганистане Mash: при крушении самолета в Афганистане выжил медработник Игорь Сывороткин

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Один из выживших при крушении частного самолета Falcon 10 в Афганистане позвонил родственникам, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, речь идет о медицинском работнике Игоре Сывороткине.

Мать Сывороткина рассказала, что 26-летний медработник самостоятельно позвонил ей после ЧП. При этом супруга молодого человека, подтвердила, что он находился на борту самолета.

Вместе с тем Telegram-канал «112» сообщил, что предварительно выжить удалось в том числе и одному из пилотов. Подробности об эвакуации пассажиров с места происшествия не приводятся.

Кроме того, сын попавших в авиакатастрофу супругов Анны и Анатолия Евсюковых рассказал Russia Today, что транспортировка его матери в Москву из Паттайи была организована страховой компанией. Он пояснил, что находился с родителями на отдыхе в Таиланде, но вылетел в столицу регулярным рейсом из-за небольшой вместимости Falcon 10. При этом ни сын, ни врачи не знали, что вызвало ухудшение состояния Анны, поэтому было принято решение о ее транспортировке.